В России испытали модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-160

Разработанный компанией «Туполев» стратегический ракетоносец Ту-160М начал выполнять программу государственных совместных испытаний.

Испытывают созданный в рамках модернизации бомбардировщиков дальней авиации самолет совместные экипажи министерства обороны РФ и разработчика.

Ту-160М оснащён современным вооружением, комплексом радиоэлектронной борьбы, а также передовым радиоэлектронным оборудованием, отмечают в подразделении входящей в «Ростех» Объединенной авиастроительной корпорации.