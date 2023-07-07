В России испытали модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-160

12:55, 07 июля 2023
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В России испытали модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-160Новый самолет оснастили современным вооружением
Начались государственные испытания Ту-160М — модернизированной модификации дальнего бомбардировщика.
Разработанный компанией «Туполев» стратегический ракетоносец Ту-160М начал выполнять программу государственных совместных испытаний.
Испытывают созданный в рамках модернизации бомбардировщиков дальней авиации самолет совместные экипажи министерства обороны РФ и разработчика.
Ту-160М оснащён современным вооружением, комплексом радиоэлектронной борьбы, а также передовым радиоэлектронным оборудованием, отмечают в подразделении входящей в «Ростех» Объединенной авиастроительной корпорации.