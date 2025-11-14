В России испытали новый метод создания изделий из титановых сплавов

Метод значительно ускоряет процесс производства изделий из титановых сплавов, позволяя сократить цикл технологических операций, таких как плавка слитков, получение сляба, прокатка, ковка, штамповка, термообработка и механическая обработка.

Изделия, созданные методом ГИП, обладают улучшенными механическими характеристиками и эксплуатационными свойствами. Микроструктурные исследования показали, что материал, полученный этим методом, имеет изотропные (однородные) свойства в различных поперечных сечениях образца, что отличает его от отливок и деформированного полуфабриката.

Метод ГИП перспективен для использования в судостроении и приборостроении, где свойства конструкционного материала существенно влияют на эксплуатационные характеристики изделий.

«В ходе исследования впервые использован метод ГИП для изготовления изделий из морских титановых сплавов различных классов, разработанных НИЦ "Курчатовский институт"», — сказано в сообщении пресс-службы «Прометея».