В России испытали ударный дрон «Упырь»

Отмечается, что часть деталей, разработанного в Свердловской области дрона — в частности, антенны и элементы корпуса — напечатана на 3D-принтере. Основные элементы корпуса отливаются технологией термопласта под давлением, рассказал агентству представитель производителя. В настоящее время компания пытается заместить в беспилотнике китайские видеопередатчики, которые становятся, по заявлению разработчиков, все более дефицитными.

FPV-дрон (first-person view, «вид от первого лица») может нести гранаты, в том числе и противотанковые. В компании-разработчике подчеркивает, что дрон может брать осколочно-фугасные заряды, сделанные военными непосредственно на передовой из эпоксидного клея и дроби. Тактико-технические характеристики беспилотника производитель разглашать не стал.

Первая партия «Упырей» прошла испытания в зоне проведения специальной военной операции. Главными задачами российского аппарата обозначены удары, предотвращающие подвоз боеприпасов, людей и техники, а также уничтожение танков, недоступных для противотанковых ракет.