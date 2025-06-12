В России испытания фотобиореактора для лунных и марсианских баз начнут летом

Фотобиореактор использует микроводоросли для очистки воздуха и воды, перерабатывая углекислый газ в кислород. Испытания начнут с простого эксперимента: человек будет дышать воздухом, прошедшим через установку, в течение часа. На первом этапе тест проводит сам руководитель проекта.

Система включает установку по разделению воздуха, где выдыхаемый человеком воздух проходит через адсорбционную установку на цеолите. Углекислый газ направляется к микроводорослям, которые вырабатывают кислород, возвращаемый обратно в дыхательную маску.

Испытания технологии уже начались, и сейчас команда проверяет работу системы разделения воздуха. Этот шаг необходим перед полноценным тестом с участием человека.