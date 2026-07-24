В России испытают биологические наноконтейнеры для лечения остеоартрита

Экзосомы — микроскопические пузырьки, которые клетки используют для обмена сигналами. Они содержат белки, РНК и другие вещества и обладают низкой иммуногенностью. В опытах на животных внутрисуставное введение экзосом уменьшало воспаление и способствовало восстановлению хряща. Планируется, что пациентам будут делать три инъекции с интервалом в неделю. Метод может быть особенно эффективен для коленных и тазобедренных суставов.

В мировой практике уже описаны единичные случаи применения экзосом у людей — они показывали уменьшение боли (синовита) и признаков воспаления в кости (остеита), а также увеличение объёма хряща. По данным наблюдений, побочных эффектов не зафиксировано. В России метод экзосом — это альтернатива уже зарегистрированной клеточной технологии (хондросферы), которая требует пересадки клеток. Если испытания пройдут успешно, экзосомы могут стать доступным и безопасным средством для лечения остеоартрита.

«Публикации свидетельствуют о том, что терапия приводила к существенному уменьшению синовита, который является одной из причин боли, и снижению остеита — это реакция кости на воспаление. Также замечено увеличение объема хрящевой ткани: соответственно, происходит регенерация. Около двух лет наблюдений, описанных в литературе, показывают, что введение экзосом не сопровождается негативными побочными эффектами, а значит, терапия может быть использована для лечения ряда пациентов, прежде всего, с поражением коленных и тазобедренных суставов», — подчеркнул директор НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой член-корреспондент РАН Александр Михайлович Лила.