В России из рыбных отходов создали пищевую экологичную упаковку

Материал разлагается в природе, безопасен для продуктов и окружающей среды, защищает от влаги и микробов. Плёнка изготовлена из поли-3-гидроксибутирата, который под действием микроорганизмов превращается в углекислый газ и воду. Производство осуществлялось методом экструзии, что позволило получить прозрачные, гладкие и бездефектные плёнки.

Исследования показали, что материал соответствует требованиям к пищевой упаковке: не влияет на вкус, запах и качество продуктов, препятствует размножению бактерий и устойчив к влаге.

«В развитых странах инвестиции в упаковочную промышленность уже обогнали даже машиностроение, настолько значимым стал этот сегмент. При этом срок жизни многих видов упаковки — всего несколько суток. После использования она почти сразу превращается в мусор, большая часть которого не перерабатывается, а накапливается в окружающей среде. Пластиковые отходы всё чаще оказываются в почве, в реках и океанах, нарушая экосистемы и угрожая живым организмам. Особенно большую проблему создаёт именно одноразовая упаковка, на которую приходится четверть мирового производства пластмасс, и которая разлагается крайне медленно: десятки, а порой и сотни лет. На этом фоне интерес к биоразлагаемым материалам становится не просто тенденцией, а необходимым ответом на экологический вызов — особенно когда такие материалы производятся не из первичного сырья, а из отходов, например, рыбной промышленности», — отметила руководитель проекта, доктор биологических наук Татьяна Волова, заведующая лабораторией хемоавтотрофного биосинтеза Института биофизики СО РАН.