В России изобрели метод улучшения разрешения для микроскопов с помощью ИИ

По информации РИА Новости, новая разработка, по сути, «ИИ-очки» для микроскопа, эффективно устраняет искажения и артефакты, обеспечивая получение высококачественных изображений, которые ранее были недоступны. Результаты работы опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.

Разработка направлена на улучшение качества изображений при конфокальной микроскопии, играющей ключевую роль в биологических исследованиях. Изображения при этом методе исследований часто страдают от искажений, вызванных вариациями стекла и условиями окружающей среды. Разработанный метод основан на нейрсети с функцией распределения точек (PSF), что позволяет вычислять и корректировать искажения.

Ранее этот процесс был трудоёмким и малоэффективным, так как основывался на медленных математических алгоритмах. Команда физиков, биологов и ИТ-специалистов из различных стран работала над созданием передового программного обеспечения для решения этой задачи.

Преимущество этого усовершенствования заключается в его программной реализации, что делает его доступным и экономичным. К тому же метод позволяет детально анализировать сложные структуры, такие как эндоплазматический ретикулум (ЭР), без потери мелких деталей, что особенно важно для улучшения понимания заболеваний и разработки новых лекарств.