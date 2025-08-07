В России
Опубликовано 07 августа 2025
1 мин.

В России изобрели соединение для замены металлических труб при нефтедобыче

Для повышения эффективности нефтедобычи
РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) сообщает, что в ВУЗе разработано инновационное герметизирующее соединение, предназначенное для предотвращения протечек в нефтегазовых скважинах. Данное решение позволяет заменить металлические трубы на более экономичные и устойчивые к коррозии металлопластиковые аналоги.
© Zbynek Burival / Unsplash

Технология, разработанная специалистами СКФУ, обеспечивает возможность использования металлопластиковых труб вместо металлических, что снижает затраты на закупку и техническое обслуживание оборудования.

Разработка СКФУ — уникальное техническое решение, которое не имеет аналогов на рынке. Соединение повышает надёжность эксплуатации оборудования и обеспечивает экономическую выгоду за счёт снижения стоимости, уменьшения веса и повышения коррозионной стойкости металлопластиковых труб.

Результаты испытаний показали, что разработанное соединение выдерживает давление до 12 мегапаскалей (МПа) без деформаций и утечек. В процессе тестирования исследователи не обнаружили дефекты в виде течи или трещин как на основном металле, так и в разъёмных соединениях.

На изобретение получен патент Российской Федерации № 2825910C1.