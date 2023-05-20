В России изучили влияние солей лития на организмы

Исследователи из Томского политехнического университета установили, что органические соли лития оказывают стимулирующий эффект на модельные микроорганизмы. В частности, они повышают их жизнеспособность и ускоряют биохимические процессы. Своим открытием специалисты поделились на XXIV Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Химия и химическая технология в XXI веке».

Соли лития широко применяются в лечении многих заболеваний: в терапии маниакальных состояний, в частности, биполярного расстройства, а также дерматологических патологий. Российские ученые решили провести ряд экспериментов по изучению токсичности органических солей лития, их влияния на жизнеспособность и биохимические процессы некоторых видов бактерий и дрожжей.

Соединения исследовали в относительно небольшой концентрации — менее 30 миллимоль на литр. По словам ученых, это уменьшает токсичность веществ для микроорганизмов, а также дешевле.

Выяснилось, что в определенных концентрациях соли лития повышают жизнеспособность микроорганизмов и ускоряют биохимические процессы. Соединения выступают в качестве катализаторов и способствуют увеличению количества получаемых в результате жизнедеятельности микробов продуктов — которые могут быть полезны и для человека.

По мнению ученых, результаты их работы могут быть использованы для коррекции микрофлоры человека и создания функциональных продуктов питания — продуктов, обогащенных дополнительными ингредиентами с заданными свойствами.