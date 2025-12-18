В России
В России к 2027 году создадут ИИ-систему для управления биопечатью тканей

Технология будет автоматически регулировать процесс создания биотканей
Российские учёные планируют создать к 2027 году технологию, которая с помощью искусственного интеллекта (ИИ) будет автоматически регулировать процесс формирования биотканей. Разработкой занимается команда Сеченовского университета в рамках российско-китайского гранта.
Система будет использовать алгоритмы машинного обучения и специальные биочернила на основе нановолокон. Такой подход позволит создавать конструкции, максимально близкие по структуре и механическим свойствам к живым тканям.

В рамках проекта также будет разработан новый биопринтер для трёхмерной печати тканей и органов. Сеченовский университет займётся доработкой принтера, а специалисты из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН — созданием нановолокон для чернил.

Как отметил заместитель директора института имени Левшина Павел Каралкин, привлечение китайских клиницистов дополнит компетенции университета. Разрабатываемая технология найдёт применение в реконструктивной и пластической хирургии.

