В России к 2027 году создадут ИИ-систему для управления биопечатью тканей

Система будет использовать алгоритмы машинного обучения и специальные биочернила на основе нановолокон. Такой подход позволит создавать конструкции, максимально близкие по структуре и механическим свойствам к живым тканям.

В рамках проекта также будет разработан новый биопринтер для трёхмерной печати тканей и органов. Сеченовский университет займётся доработкой принтера, а специалисты из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН — созданием нановолокон для чернил.

Как отметил заместитель директора института имени Левшина Павел Каралкин, привлечение китайских клиницистов дополнит компетенции университета. Разрабатываемая технология найдёт применение в реконструктивной и пластической хирургии.