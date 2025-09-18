В России Казначейство впервые выплатило зарплату цифровыми рублями

Опубликовано 18 сентября 2025, 02:141 мин.
В России Казначейство впервые выплатило зарплату цифровыми рублямиВ качестве эксперимента
По информации «Известий», 17 сентября пресс-служба Министерства финансов России сообщила, что Казначейство успешно осуществило первую выплату зарплаты с использованием цифровых рублей. Зарплату в цифровых рублях получил госслужащий.
© Банк России
Этот эксперимент реализуется в сотрудничестве с Министерством финансов и Банком России. Минфин подчеркнул, что использование цифровых рублей в платёжных целях будет осуществляться исключительно по запросу получателя.
«Первый бюджетный платёж в цифровых рублях успешно завершён. Казначейство России осуществило первую выплату заработной платы в цифровых рублях лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации», — сказано в Telegram-канале Минфина.