В России Казначейство впервые выплатило зарплату цифровыми рублями

Этот эксперимент реализуется в сотрудничестве с Министерством финансов и Банком России. Минфин подчеркнул, что использование цифровых рублей в платёжных целях будет осуществляться исключительно по запросу получателя.

«Первый бюджетный платёж в цифровых рублях успешно завершён. Казначейство России осуществило первую выплату заработной платы в цифровых рублях лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации», — сказано в Telegram-канале Минфина.