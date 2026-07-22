В России хотят расследовать IT-преступления с помощью учёта цифровых следов устройств

Планируется собирать, хранить и обрабатывать данные из сети, а также разработать специальные программы для экспертиз. Кроме того, ведомство хочет закрепить возможность использовать информацию из открытых источников в качестве доказательств по уголовным делам.

Новая система должна помочь в борьбе с IT-преступлениями. Для её работы потребуется развивать аналитический софт и судебные компьютерные экспертизы. Сейчас это только предложение — список направлений вынесен на общественное обсуждение и может быть изменён. При этом для реализации потребуются поправки в законодательство.

В Минцифры подчеркнули, что документ содержит возможные направления работы, а не готовые решения. Он опубликован для сбора отзывов. Это значит, что окончательный вариант может отличаться от предложенного.