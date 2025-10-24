В России «лёгкие» ИИ-системы научили распознавать сложные эмоции

Опубликовано 24 октября 2025, 15:591 мин.
В России «лёгкие» ИИ-системы научили распознавать сложные эмоцииБаза открыта для разработчиков
Российские учёные создали компактные ИИ-системы, способные распознавать сложные эмоции и выражения лица. Эти системы фиксируют мимические движения и оценивают их интенсивность без передачи данных в облако. Эта разработка открывает новые перспективы для анализа эмоций в реальном времени, сообщила пресс-служба Сбера.
Методы, предложенные исследователями, показывают, что упрощённые модели могут эффективно конкурировать с более сложными нейросетями. Все разработанные модели и сопутствующий код доступны в открытой библиотеке, что способствует дальнейшему развитию этой области и позволяет их применение в бизнесе.
«Предложенные подходы демонстрируют, что эффективные легковесные модели с грамотной постобработкой могут успешно конкурировать с громоздкими ансамблями сложных нейросетей. Все модели и исходный код доступны в открытой библиотеке, что позволяет другим исследователям развивать это направление, а для бизнеса их применение может привести к революции в цифровом маркетинге и анализе пользовательского опыта», — отмечается в сообщении.
Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков