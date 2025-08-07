В России маркировку коммерческих звонков перенесли на декабрь 2025 года

Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на проект постановления правительства. Согласно документу, передача данных о звонках будет осуществляться на основе договорных отношений. Компаниям придётся заключать соглашения с операторами связи, чтобы их название или род деятельности отображались на экране при входящем звонке.

В новой редакции постановления исключены конкретные категории звонков, которые также могли бы использоваться для маркировки. Это может сделать систему более гибкой.

Однако эксперты критикуют такой подход. Представители IT-отрасли считают, что более логична реализация маркировки коммерческих звонков через единую государственную платформу, например, ГИС «Антифрод», подведомственную Роскомнадзору. Это позволило бы избежать дополнительных затрат бизнеса.

Также эксперты считают, что внедрение заявленного механизма может привести к снижению эффективности дозвона до абонентов, тем более если звонок будет восприниматься как подозрительный.