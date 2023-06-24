В России модернизировали РЛС для подлодок

Входящий в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» концерн «Гранит – Электрон» провел модернизацию малогабаритных радиолокационных станций для подводных лодок, заявил генеральный директор предприятия Игорь Пономарев.

Новый радиолокационный комплекс соединяет в себе три станции — для приема космического и авиационного каналов, а также освещения надводной обстановки — и получить четкую и понятную информацию для применения высокоточного оружия.

По словам Пономарева, новые РЛС установлены и на надводных кораблях ВМФ России: фрегатах проектов 11356 и 22350, а также корветах проектов 20380.