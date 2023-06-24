В России модернизировали РЛС для подлодок

12:27, 24 июня 2023
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В России модернизировали РЛС для подлодокТеперь они соединяют в себе три станции
Российские малогабаритные комплексы РЛС для подлодок модернизировали — теперь в них соединены три станции.
Входящий в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» концерн «Гранит – Электрон» провел модернизацию малогабаритных радиолокационных станций для подводных лодок, заявил генеральный директор предприятия Игорь Пономарев.
Новый радиолокационный комплекс соединяет в себе три станции — для приема космического и авиационного каналов, а также освещения надводной обстановки — и получить четкую и понятную информацию для применения высокоточного оружия.
По словам Пономарева, новые РЛС установлены и на надводных кораблях ВМФ России: фрегатах проектов 11356 и 22350, а также корветах проектов 20380.