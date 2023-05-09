В России модернизировали снайперские винтовки

С начала специальной военной операции на Украине Lobaev Arms облегчила и унифицировала конструкцию своих снайперских винтовок «Севастополь» и «Возмездие», заявил ТАСС основатель компании Владислав Лобаев.

Обе модели облегчили. Кроме того, ряд деталей винтовок унифицировали с другими моделями. В частности, у «Севастополя» изменилось шасси, цевье, коробка, затвор, муфта и приклад, рассказал Лобаев.

Максимальная эффективность стрельбы «Севастополя» — 2,3 километра. При длине ствола в 820 миллиметров оружие весит 9,1 килограмм, имеет ручную перезарядку и магазин на пять патронов. Контрснайперская винтовка «Возмездие» предназначена для стрельбы на дистанции до 1,8 километров и весит около семи килограмм.