В России модернизируют пять атомных подлодок 1980–1990-х годов постройки

Опубликовано 20 августа 2025, 17:021 мин.
В России модернизируют пять атомных подлодок 1980–1990-х годов постройкиБудут построены ещё пять
В ближайшие годы в России планируют модернизировать от трёх до пяти атомных подлодок 1980–1990-х годов и построить не менее пяти новых. Программа модернизации предполагает обновление подлодок проектов 971 (Akula) и 949АМ «Иркутск». Об этом пишут «Известия».
Подводные лодки проекта 971 получат современный ракетный комплекс «Калибр», обновлённое оборудование и будут приближены к характеристикам «Ясень-М». Головной корабль проекта 971М — «Леопард» — уже почти готов.
На Дальнем Востоке модернизируют подлодку «Иркутск» проекта 949АМ для использования ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Это крупнейший подводный ракетоносец с водоизмещением более 19 тысяч тонн, длина подлодки — 155 м, ширина корпуса — более 18 метров.