В России модернизируют пять атомных подлодок 1980–1990-х годов постройки

Подводные лодки проекта 971 получат современный ракетный комплекс «Калибр», обновлённое оборудование и будут приближены к характеристикам «Ясень-М». Головной корабль проекта 971М — «Леопард» — уже почти готов.

На Дальнем Востоке модернизируют подлодку «Иркутск» проекта 949АМ для использования ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Это крупнейший подводный ракетоносец с водоизмещением более 19 тысяч тонн, длина подлодки — 155 м, ширина корпуса — более 18 метров.