В России модернизируют уникальный автомат

Входящий в «Ростех» холдинг «Высокоточные комплексы» проводит модернизацию уникального российского автомата АДС (автомат двухсредный специальный), предназначенного как для стрельбы на суше, так и под водой.

Решение о модернизации было принято по результатам опытной эксплуатации. У серийно выпускаемого для боевых пловцов автомата улучшат эргономические характеристики. Внесенные в конструкцию изделия изменения будут подтверждены испытаниями, отметили в компании разработчике.

АДС был принят на вооружение российской армией в 2018 году.