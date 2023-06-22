В России модернизируют уникальный автомат

11:16, 22 июня 2023
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В России модернизируют уникальный автоматУ АДС улучшат эргономику
Российский автомат для боевых пловцов АДС пройдет модернизацию — у него улучшат эргономику.
Входящий в «Ростех» холдинг «Высокоточные комплексы» проводит модернизацию уникального российского автомата АДС (автомат двухсредный специальный), предназначенного как для стрельбы на суше, так и под водой.
Решение о модернизации было принято по результатам опытной эксплуатации. У серийно выпускаемого для боевых пловцов автомата улучшат эргономические характеристики. Внесенные в конструкцию изделия изменения будут подтверждены испытаниями, отметили в компании разработчике.
АДС был принят на вооружение российской армией в 2018 году.