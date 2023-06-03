В России могут начать выплачивать компенсации тем, чьи личные данные слили

Российские власти рассматривают возможность выплаты компенсаций жертвам утечек персональных данных, заявивших об этом через портал госуслуг, заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер. По его словам, Минцифры подтвердило возможность реализации данной инициативы.

Если решение об этом будет принято, то людям, чьи данные были слиты в общий доступ, не нужно будет обращаться к оператору напрямую и потом идти в суд. Вместо этого, отмечает чиновник, достаточно будет авторизоваться на «Госуслугах», заявить о факте утечки, и потребовать компенсацию непосредственно от оператора без подтверждения принадлежности этих персональных данных.

Важно не столько установить ответственность операторов, у которых утекли данные, сколько добиться того восстановления прав человека, информация о котором попала в общий доступ, чтобы он получил соразмерную компенсацию, считает Вагнер.