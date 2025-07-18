В России молодые учёные представили 28 проектов по ИИ

Организаторами мероприятия выступили Институт AIRI и Томский государственный университет при поддержке компании Cloud.ru. Участие в школе приняли более 80 молодых учёных, тесно работавших с исследователями из научно-исследовательских организаций и университетов.

Первое место занял проект, который направлен на разработку методов анализа изображений домашних животных, который был признан наиболее «социально-ориентированным». Второе и третье места разделили проекты, посвящённые исследованию агентов с памятью в контексте обучения с подкреплением и восстановлению SMILES-записей молекул.

В рамках школы также были представлены работы, направленные на совершенствование обобщающей способности моделей голосовой биометрии, языковых моделей, методов обучения с подкреплением, мультимодальных подходов и генеративных моделей для параметрических данных.

Источник отмечает, что за четыре года существования школы «Лето с AIRI» было подано более 2500 заявок на участие от молодых учёных со всей России.

«В этом году мы с Томским университетом приняли решение усложнить критерии конкурсного отбора и, несмотря на это, получили заявки от участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Кабардино-Балкарской Республики, Самарской, Свердловской, Томской, Новосибирской, Воронежской, Тульской областей, Республик Башкортостан и Татарстан, Приморского края. Это показывает, что качество подготовки научных кадров в стране растёт», — заявил генеральный директор Института AIRI, профессор РАН Иван Оселедец.