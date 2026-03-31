В России
Опубликовано 31 марта 2026, 19:40
1 мин.

В России может появиться единая платформа для официальной переписки бизнеса и власти

Юрлица, ИП и самозанятых обяжут подключиться к системе
Минцифры подготовило законопроект о создании государственной платной платформы для обмена юридически значимыми сообщениями между властью, бизнесом и гражданами. Оператором, скорее всего, станет «Почта России». Доступ к цифровым почтовым ящикам будет осуществляться через «Госуслуги».
© Ferra.ru

По информации «Ведомостей», письма, отправленные через систему, получат юридическую силу заказных с уведомлением о вручении — они будут считаться доставленными через семь дней после поступления в ящик, даже если адресат их не прочитал.

Подключиться к платформе будут обязаны все юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Финансовая модель пока не определена: обсуждается как ежемесячная абонентская плата, так и оплата за каждое отправление. Если пользователь перестанет вносить платежи, доступ к сервису приостановят, а сведения об организации передадут в налоговые органы с пометкой о недостоверности.

В Минцифры и «Почте России» официальных комментариев пока не дают. Окончательная версия законопроекта ещё может измениться, отмечает источник.