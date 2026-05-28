Опубликовано 27 мая 2026, 21:001 мин.
В России на 20% выросло число IT-специалистов
Количество IT-специалистов в России увеличилось на 20% за 2025 год и достигло 1,869 миллиона человек . Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко . Численность занятых выросла с 1,554 миллиона человек в 2024 году, а доля работников IT-отрасли в общей занятости увеличилась с 3,2% до 3,8% .
Среднегодовая заработная плата в IT-отрасли составила порядка 2,05 миллиона рублей в год или около 171 тысячи рублей в месяц . Это подтверждает статус IT-сферы как одной из наиболее высокооплачиваемых отраслей в российской экономике .
Между тем, условия работы для вернувшихся релокантов за последние два года заметно усложнились . IT-эксперт и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин отметил, что доля компаний, готовых работать с релокантами, сократилась вдвое — с 9% до 4%, согласно данным SuperJob . В госсекторе и системообразующих отраслях усилился запрос на лояльность и благонадежность, и сам факт длительного пребывания за рубежом может усложнить прохождение отбора .