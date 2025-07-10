В России на 38% вырос отечественный рынок кибербезопасности

Однако наблюдается дефицит квалифицированных специалистов и экспертизы. Региональная регистрация новых компаний, особенно в Республике Калмыкия, Чечне и Ингушетии, часто связана с налоговыми льготами. В связи с этим «рост числа компаний в регионах не всегда отражает реальную картину присутствия там бизнеса, и, как правило, юрлица регистрируются там из-за налоговых льгот», уточняется в материале.

Москва, Санкт-Петербург и Московская область остаются лидерами по количеству компаний. Государственные заказы стимулируют спрос на отечественные кибертехнологии, а ужесточение норм и поддержка государства способствуют росту отрасли. При этом малый и средний бизнес часто выбирает решения с открытым исходным кодом в поисках баланса между защитой и стоимостью.

«Количественно самый большой прирост (+91,4%) показывают компании, которые занимаются производством средств защиты информации, а также информационных и телеком-систем», — рассказали обозреватели.