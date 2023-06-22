В России начала работу система контроля за воздушным пространством

В России начала работу система контроля за воздушным пространствомОна может обнаруживать и маленькие беспилотники
В России началась опытная эксплуатация системы контроля за воздушным пространством. До 24 РЛС могут обнаруживать до 20 целей на расстоянии до 80 километров.
Российские заказчики начали опытную эксплуатацию системы контроля за воздушным пространством (СКВП), разработанной входящим в «Ростех» Центральным конструкторским бюро аппаратостроения.
В СКВП может входить до 24 радиолокационных станций с неподвижной фазированной антенной решеткой. Их можно устанавливать как на треногах и подвижных средствах, так и на крышах высотных зданий.
Масса одной станции составляет 100 килограмм, радиус действия от 400 метров до 80 километров. Зона обзора РЛС по азимуту — около 45°, зона обзора по углу места — от -5° до 45°.
Информация о летательных аппаратах отображается на специальном мониторе оператора, а типы объектов помечаются специальными иконками. Система может отслеживать до 20 летательных аппаратов — в том числе и малоразмерные беспилотники — определяя расстояние до них, тип и высоту.
КСВП может выявлять самолеты малой авиации на расстоянии не менее 30 километров, средние беспилотники типа «Орлан-10» — не менее 18 километров, а малоразмерные дроны — не менее семи километров. Система может обнаруживать цели с радиальной скоростью до 270 метров в секунду.
Испытания системы с 2021 по 2023 годы оказались успешными, начинается серийное ее производство.