В России начала работу система контроля за воздушным пространством

Российские заказчики начали опытную эксплуатацию системы контроля за воздушным пространством (СКВП), разработанной входящим в «Ростех» Центральным конструкторским бюро аппаратостроения.

В СКВП может входить до 24 радиолокационных станций с неподвижной фазированной антенной решеткой. Их можно устанавливать как на треногах и подвижных средствах, так и на крышах высотных зданий.

Масса одной станции составляет 100 килограмм, радиус действия от 400 метров до 80 километров. Зона обзора РЛС по азимуту — около 45°, зона обзора по углу места — от -5° до 45°.

Информация о летательных аппаратах отображается на специальном мониторе оператора, а типы объектов помечаются специальными иконками. Система может отслеживать до 20 летательных аппаратов — в том числе и малоразмерные беспилотники — определяя расстояние до них, тип и высоту.

КСВП может выявлять самолеты малой авиации на расстоянии не менее 30 километров, средние беспилотники типа «Орлан-10» — не менее 18 километров, а малоразмерные дроны — не менее семи километров. Система может обнаруживать цели с радиальной скоростью до 270 метров в секунду.

Испытания системы с 2021 по 2023 годы оказались успешными, начинается серийное ее производство.