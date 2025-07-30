В России началась конференция, посвящённая поддержке российского экспорта

Мероприятие собрало участников из 60 субъектов Российской Федерации, а также представителей 26 регионов страны. Организатором конференции выступает Российский экспортный центр, входящий в Группу ВЭБ.

В рамках мероприятия будут рассмотрены актуальные аспекты развития экспортного потенциала регионов. Отдельное внимание будет уделено креативным индустриям как перспективному направлению в экспорте.

Ключевым событием конференции станет презентация программы поддержки российских экспортёров под брендом «Сделано в России». Креативные индустрии выступят в качестве одного из основных драйверов российского экспорта, что должно способствовать формированию уникального имиджа страны на международной арене.

«Двухдневная программа конференции обещает стать площадкой для продуктивного диалога между руководителями ЦПЭ и представителями бизнеса. Участники не только представят результаты своей деятельности, но и обсудят актуальные вопросы развития экспортного потенциала регионов. Особое внимание будет уделено креативному направлению в экспорте — перспективам развития товаров и услуг с креативной составляющей», — сказано в сообщении мероприятия.