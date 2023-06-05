В России начали ходить на концерты, где песни ушедших из РФ исполнителей пьют другие группы

Компания MTS Live также отмечает рост числа концертов-трибьютов, но не предоставляет конкретных данных. Они говорят о том, что развитие этого сегмента связано с отсутствием концертов зарубежных артистов, на которых есть спрос в живом исполнении. Поэтому этот сегмент продолжает расти, у него есть своя аудитория, и спрос на такие шоу будет сохраняться, считают в MTS Live.

После начала спецоперации на Украине концерты мировых звёзд были отменены, и многие известные российские артисты перестали выступать в России по политическим причинам. Это привело к значительному снижению продаж билетов на концерты по сравнению с 2019 годом. Однако в настоящее время продажи концертов стабильно растут, в том числе благодаря увеличению количества событий. Директор по контенту «Яндекс.Афиши» считает, что трибьют-концерты позволяют услышать любимые зарубежные хиты в живом исполнении или вызывают ностальгию у зрителей. Он добавляет, что такие шоу хорошо продуманы и привлекательны не только известными именами.

Тем не менее, некоторые эксперты относятся к перспективам этого сегмента скептически. Как отмечает омбудсмен, в сфере организации культурно-массовых мероприятий, в афишах новых городов каждый третий концерт уже является трибьютом, и она считает, что спрос на них насытится через некоторое время. Есть также вопросы о законности таких выступлений. Если исполнители или организаторы не заключают лицензионные договоры с правообладателями, публичное исполнение запрещено. Несмотря на это, некоторые организаторы могут игнорировать требования закона из-за сложностей с оплатой и закрытия основных зарубежных лейблов.