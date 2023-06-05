В России начали ходить на концерты, где песни ушедших из РФ исполнителей пьют другие группы

В России начали ходить на концерты, где песни ушедших из РФ исполнителей пьют другие группыСпрос на подобные концерты вырос на 155%
Трибьют-группы — это музыкальные коллективы, которые исполняют песни известных групп, подражая их стилю и манере. В частности, такие группы выступают с песнями групп, которые распались или больше не приезжают в Россию
В России все больше людей интересуются концертами музыкальных групп-трибьютов, которые исполняют песни известных артистов. С января по май продажи билетов на такие концерты выросли на 155%, а количество мероприятий увеличилось на 95%. Организаторы объясняют это тем, что такие концерты позволяют услышать живое исполнение хитов артистов, которые больше не выступают в России из-за событий на Украине. Однако эксперты считают, что спрос на эти концерты скоро упадёт, и индустрии придётся искать новые форматы.
Согласно данным сервиса продажи билетов «Яндекс.Афиша», с января по май спрос на концерты-трибьюты значительно вырос. Продажи билетов на такие мероприятия увеличились на 155%, а количество событий в этом сегменте выросло на 95%. Средний чек также увеличился на 43%, достигнув 4,3 тыс. руб. В компании Ticketscloud подтверждают эти тенденции, отмечая, что с начала 2023 года было проведено или запланировано 135 мероприятий, в то время как за весь 2022 год было только 152. Только в марте этого года состоялось 44 трибьюта, в то время как в марте 2022 года было всего 14 концертов.
Компания MTS Live также отмечает рост числа концертов-трибьютов, но не предоставляет конкретных данных. Они говорят о том, что развитие этого сегмента связано с отсутствием концертов зарубежных артистов, на которых есть спрос в живом исполнении. Поэтому этот сегмент продолжает расти, у него есть своя аудитория, и спрос на такие шоу будет сохраняться, считают в MTS Live.
После начала спецоперации на Украине концерты мировых звёзд были отменены, и многие известные российские артисты перестали выступать в России по политическим причинам. Это привело к значительному снижению продаж билетов на концерты по сравнению с 2019 годом. Однако в настоящее время продажи концертов стабильно растут, в том числе благодаря увеличению количества событий. Директор по контенту «Яндекс.Афиши» считает, что трибьют-концерты позволяют услышать любимые зарубежные хиты в живом исполнении или вызывают ностальгию у зрителей. Он добавляет, что такие шоу хорошо продуманы и привлекательны не только известными именами.
Тем не менее, некоторые эксперты относятся к перспективам этого сегмента скептически. Как отмечает омбудсмен, в сфере организации культурно-массовых мероприятий, в афишах новых городов каждый третий концерт уже является трибьютом, и она считает, что спрос на них насытится через некоторое время. Есть также вопросы о законности таких выступлений. Если исполнители или организаторы не заключают лицензионные договоры с правообладателями, публичное исполнение запрещено. Несмотря на это, некоторые организаторы могут игнорировать требования закона из-за сложностей с оплатой и закрытия основных зарубежных лейблов.