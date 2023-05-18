В России начали производить «Бронебойщика»

Стартовало серийное производство новой российской ракеты повышенной мощности «Бронебойщик», заявил заместитель генерального директора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.

Она предназначена для самолетов и другой техники, оснащенной пусковыми блоками неуправляемых авиаракет — к примеру, Су-25 или Ми-8. Новая разработка дополнит семейство снарядов С-8. Однако боевая часть «Бронебойщика» превосходит по мощности предшествующие образцы в пять-шесть раз, что позволяет боеприпасу пробивать существенные преграды и поражать фортификационные сооружениях.

По словам Кочкина, уже есть первые заказы на ракету. Увидеть ее применение на деле в зоне СВО можно будет уже в 2023 году, подчеркивает разработчик.