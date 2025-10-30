В России начали производить вакцину против вируса папилломы человека

Производственная мощность предприятия уже превышает 600 тысяч доз в год, а к середине 2026-го планируется расширение. К 2027 году производство должно достичь 3,5 млн доз в год, что откроет возможности для выхода на международный рынок. Общий объём инвестиций в проект составил 7,5 млрд рублей, из которых 950 млн были предоставлены ФРП.

«Сегодня, перед тем, как мы нажмём на выпуск, я хочу отметить, что мы не просто запускаем производство по полному циклу, мы делаем важнейший шаг в развитии технологической страны. Проект ВПЧ предусматривает строительство двух участков по производству антигенов. Первый участок открываем сегодня, мощность его — более 600 тысяч доз в год. В следующем году первые серии вакцин ВПЧ выйдут в гражданский оборот. Это будет в втором полугодии 2026 года», — сообщил гендиректор «Нанолек» Евгений Баринов на церемонии запуска производства.