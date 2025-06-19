В России начали тестирование системы навигации внутри зданий

Как сообщили в Минобрнауки, система «АПК-ПВП-КОНСУЛ» позволяет определять местоположение не только на улице, но и внутри зданий. Особое внимание уделяется помощи людям с ограниченными возможностями — технология поможет им комфортнее перемещаться по учебному заведению.

Главный конструктор АО «ГЛОНАСС» Михаил Кораблев отметил, что система может за секунды передавать точные координаты происшествий в Систему-112 по всей стране. Мобильное приложение будет строить маршруты с учетом особенностей пользователей, отправлять экстренные сигналы и оповещать о нештатных ситуациях.

Ректор РГУ СоцТех Игорь Михалев добавил, что в перспективе систему оснастят голосовым помощником для слабовидящих студентов.