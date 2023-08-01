В России начали тестировать трекеры для беспилотников

С конца июля в Томской и Новосибирской областях началось тестирование российских трекеров для мониторинга полетов беспилотников, заявил генеральный директор компании «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

По словам управленца, испытываемые дроны оснащены аппаратурой спутниковой навигации трех отечественных производителей. Данные о маршрутах беспилотников передаются в некорректируемом виде в госинформсистему «ЭРА-ГЛОНАСС», оператором которой является компания. Возможности компании, уверен Райкевич, позволят максимально быстро запустить мониторинг дронов.

По его мнению, результаты эксперимента позволят «оцифровать» взаимодействие надзорных органов и собственников беспилотников. Трекеры обеспечат «прозрачность» полетов беспилотников в режиме реального времени для контролирующих органов и позволят отслеживать, соблюдаются ли заявленные маршруты, отмечает менеджер. Их использование, подчеркивает специалист, повысит безопасность и расширит возможности применения дронов на всей территории страны.