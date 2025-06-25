В России начались испытания беспилотника с одним двигателем

Опубликовано 25 июня 2025, 21:161 мин.
В России начались испытания беспилотника с одним двигателемАппарат может взлетать вертикально
В России проходят заводские испытания нового беспилотного летательного аппарата, разработанного научно-техническим центром «Азимут», входящим в структуру Ростеха. Разработка представляет собой универсальную платформу с одним двигателем и возможностью изменять вектор тяги.
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Такая конструкция позволяет беспилотнику выполнять функции сразу нескольких типов летательных аппаратов: он может взлетать вертикально, как вертолет или VTOL, а затем продолжать полет в горизонтальном режиме, как самолет. Текущая модификация рассчитана на подъем и транспортировку груза весом до 3 килограммов.
Особенностью устройства является его полностью напечатанный на 3D-принтере корпус. Благодаря этому платформа легко адаптируется под различные задачи. Создатели считают, что такой подход упрощает производство и позволяет быстро вносить изменения в конструкцию.