В России начались испытания беспилотника с одним двигателем

Такая конструкция позволяет беспилотнику выполнять функции сразу нескольких типов летательных аппаратов: он может взлетать вертикально, как вертолет или VTOL, а затем продолжать полет в горизонтальном режиме, как самолет. Текущая модификация рассчитана на подъем и транспортировку груза весом до 3 килограммов.

Особенностью устройства является его полностью напечатанный на 3D-принтере корпус. Благодаря этому платформа легко адаптируется под различные задачи. Создатели считают, что такой подход упрощает производство и позволяет быстро вносить изменения в конструкцию.