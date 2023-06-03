В России начались летные испытания нового беспилотника

Ставшие достоянием общественности кадры нового российского ударного беспилотника «Сириус» говорят о том, что начались его летные испытания, заявил эксперт Денис Федутинов.

По мнению специалиста, в новом аппарате разработчик — компания «Кронштадт» — использовала наработки своей предыдущей беспилотной системы «Иноходец». Кроме того, вероятно, что тяжелый беспилотник унаследовал ряд подисистем, созданных изначально для «младшей» модели.

Согласно заявлениям «Кронштадта», взлетная масса «Сириуса» составляет до двух тонн, а размах крыла — до 23 метров. Предполагается, что крейсерская скорость аппарата составит 180 километров в час, максимальная высота его полета будет достигать семи тысяч метров, а продолжительность — 20 часов.

Однако беспилотнику предстоит ещё долгий путь до серийного производства — минимум два года, отметил эксперт.