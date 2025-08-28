В России началось производство вторичных источников питания для космических аппаратов

Госкорпорация сообщила, что первые партии этих устройств будут интегрированы в системы спутников связи и аппаратуру дистанционного зондирования Земли. Их особенность — гибкость сборки, так как благодаря модульной структуре можно собирать конструкции, необходимые для конкретной задачи.

Разработка новых устройств базируется на уже существующих технологиях РКС. Эти источники преобразуют электроэнергию от генераторов и солнечных батарей в питание для аппаратуры космических аппаратов.

«Все новые ИВЭП состоят из универсальных модулей, которые при необходимости можно собирать в любой конструкции в зависимости от требуемых параметров», — сказано в сообщении Роскосмоса.