В России начат выпуск снайперской винтовки «Зверобой»Патроны под нее выпускает разработчик
Новая снайперская винтовка «Зверобой» позволяет даже неопытному стрелку поражать цели на дистанции более двух километров.
Lobaev Arms начала выпуск разработанной ей снайперской винтовки «Зверобой», заявил глава компании Владислав Лобаев.
По его словам, ускорение старта производства новой «самозарядки» стало возможным благодаря тому, что первое в истории России частное оборонное предприятие разработало и уже серийно выпускает используемые ей патроны калибров 375 и 408 Cheytac, полностью состоящие из отечественных комплектующих.
При кучности в 0,5 угловой минуты, подчеркивает Лобаев, «Зверобой» позволяет даже относительно неподготовленным стрелкам поражать цели на расстоянии в два и более километров за счет возможности быстрого повторного выстрела.
Рабочее название проекта было выбрано по итогам «народного голосования» в соцсетях, отметил предприниматель.