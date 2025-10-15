В России начнут использовать нанотрубки для повышения прочности геополимеров

Геополимеры, синтезированные с использованием природных алюмосиликатов, обладают высокой прочностью и универсальностью, что позволяет применять их в строительстве, для создания термостойких покрытий, а также для связывания и хранения отходов. Специалисты из Института химии силикатов исследовали влияние различных форм алюмосиликатных частиц на свойства геополимеров.

Частицы нагревались до 750 градусов Цельсия и смешивались со щёлочью, в результате чего запускались реакции, приводящие к образованию полимерной сетки. Механические испытания показали, что геополимеры, содержащие нанотрубки, в 1,5-2 раза устойчивее к сжатию и в 2-2,6 раза прочнее на изгиб по сравнению с материалами, в которых использованы пластинчатые или сферические частицы.

«Высокопрочные геополимеры будут полезны не только в строительстве. Они способны "впитывать" и удерживать опасные соединения, благодаря чему помогут решить проблему утилизации твёрдых промышленных и радиоактивных отходов. Это особенно актуально для России как страны с развитым атомным сектором», — пояснила заведующая лабораторией химии силикатных сорбентов Института химии силикатов Ольга Голубева.