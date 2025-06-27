В России начнут маркировать оригинальный контент для отличия от ИИ

По его словам, существующие технологии уже скоро позволят создавать дипфейки, которые невозможно будет отличить от реальных записей. Вместо того чтобы пытаться выявлять подделки, власти предлагают маркировать оригинальный контент на всех национальных платформах.

Боярский также отметил необходимость повышения цифровой грамотности, особенно среди школьников. Сейчас уровень осведомленности о цифровых угрозах остается низким, что делает граждан уязвимыми перед мошенниками, использующими современные технологии.

Правительство готовит второй пакет мер по борьбе с мошенничеством, который ужесточит ответственность за подобные преступления.