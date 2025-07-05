В России начнут сажать помогающих мошенникам с обналичиванием денег

Соответствующие изменения внесены в статью 187 УК РФ. Штрафы по таким делам могут достигать 300 тысяч рублей или в размере дохода за период от 3 месяцев до года. Могут быть назначены обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до 2 лет и ограничение свободы на такой же срок.

Наказываться будут и граждане, которые совершили мошеннические действия с использованием банковской карты. Наказание повлекут и неправомерные операции с банковскими картами, для тех, кто не является владельцем.

При этом клиент банка, который впервые совершил подобное преступление, может быть освобождён от уголовной ответственности, но при активном содействии следствию.

МВД России также призывает ни при каких обстоятельствах не передавать свою банковскую карту или реквизиты к ней малознакомым людям.