В России начнут специально окрашивать и помечать одежду для людей с инвалидностью

Цивилева отметила, что адаптивную одежду будут раскрашивать и специально помечать, поскольку таких меток в стране пока не предусмотрено, из-за чего людям с инвалидностью приходится что-то под себя подбирать, что не всегда удобно. Эта инициатива призвана помочь людям легко определять подходящие варианты одежды среди огромного количества вариантов.

По словам Цивилевой, инициатива по производству адаптивной одежды оказалась настолько востребованной, что вышла за пределы национального уровня, в частности по этой причине и нуждается в маркировке. И конкурс «На крыльях» теперь привлекает международных участников.

Этот конкурс направлен на развитие рынка адаптивной одежды и получил поддержку президента России Владимира Путина. Первый конкурс состоялся в 2022 году, а кульминацией станет объявление победителей этого года на Петербургском международном экономическом форуме 2025 18-19 июня.

«[Товары] на маркетплейсах для людей с инвалидностью будут специально окрашены и помечены, особо выделены, потому что сейчас у нас таких меток нет, и людям приходится что-то себе выискивать более-менее подходящее в общей массе предложений», — заявила Анна Цивилева.