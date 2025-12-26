В России нашли экономичный способ 3D-печати сосудистых стентов

Опубликовано 26 декабря 2025, 18:001 мин.
В России нашли экономичный способ 3D-печати сосудистых стентовТехнология лазерного плавления
В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Томского государственного университета (ТГУ) разработали более выгодную технологию производства стентов для артерий. Вместо традиционного вырезания лазером из цельного листа они использовали метод селективного лазерного плавления (SLM), что позволило значительно снизить расход материала.
При обычном производстве тонкостенных конструкций из никелида титана в утиль уходит до 90% сплава. Ученые испытали образцы, напечатанные с разной скоростью лазерного сканирования — от 400 до 800 мм/с. Все они показали полностью обратимое деформационное поведение, необходимое для долговечной работы в сосудах.
Хотя поверхность изделий получается более шероховатой, технология SLM все равно превосходит существующие методы по материало- и энергоемкости, а также по себестоимости, отметили в ведомстве.
Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Alloys and Compounds.