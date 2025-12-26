В России нашли экономичный способ 3D-печати сосудистых стентов

При обычном производстве тонкостенных конструкций из никелида титана в утиль уходит до 90% сплава. Ученые испытали образцы, напечатанные с разной скоростью лазерного сканирования — от 400 до 800 мм/с. Все они показали полностью обратимое деформационное поведение, необходимое для долговечной работы в сосудах.

Хотя поверхность изделий получается более шероховатой, технология SLM все равно превосходит существующие методы по материало- и энергоемкости, а также по себестоимости, отметили в ведомстве.

Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Alloys and Compounds.