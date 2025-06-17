В России
Опубликовано 17 июня 2025, 23:43
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В России нашли лучший способ изучения микробов вулканов и их ДНК

Метод помогает изучать экстремофильные сообщества
В пресс-службе «Сколтеха» сообщили, что российские молекулярные биологи определили наиболее эффективный способ подготовки образцов для изучения микробных сообществ на вулканах. Исследование проводилось с использованием пород, собранных на фумарольных полях трех вулканов — Эльбруса, Ушковского и японского Фудзи.
В России нашли лучший способ изучения микробов вулканов и их ДНК

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Особенности вулканической среды, где сочетаются экстремальные температуры, газы и вечная мерзлота, создают сложные условия для выживания микроорганизмов. Бактерии и археи, обитающие в таких условиях, выработали уникальные адаптационные механизмы, представляющие интерес для биотехнологий.

Однако извлечь ДНК из вулканического грунта крайне сложно из-за малого количества микробов и разрушения их генетического материала при стандартной обработке. Чтобы решить эту задачу, ученые сравнили два метода гомогенизации — горизонтальный и вертикальный.

Полевые испытания показали, что вертикальная гомогенизация эффективнее: она позволяет извлекать больше ДНК и выявлять большее количество архей. Этот метод оказался предпочтительным при анализе образцов, собранных в разных климатических условиях.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
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