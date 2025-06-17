В России нашли лучший способ изучения микробов вулканов и их ДНК

Особенности вулканической среды, где сочетаются экстремальные температуры, газы и вечная мерзлота, создают сложные условия для выживания микроорганизмов. Бактерии и археи, обитающие в таких условиях, выработали уникальные адаптационные механизмы, представляющие интерес для биотехнологий.

Однако извлечь ДНК из вулканического грунта крайне сложно из-за малого количества микробов и разрушения их генетического материала при стандартной обработке. Чтобы решить эту задачу, ученые сравнили два метода гомогенизации — горизонтальный и вертикальный.

Полевые испытания показали, что вертикальная гомогенизация эффективнее: она позволяет извлекать больше ДНК и выявлять большее количество архей. Этот метод оказался предпочтительным при анализе образцов, собранных в разных климатических условиях.