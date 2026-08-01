В России нашли минерал кольский ашкрофтин, который обошёл золото по цене

В состав новинки входят иттрий, кремний, калий, натрий, кальций, марганец и фтор. Цена только за налёт на породе — $145 за миллиметр, что значительно превосходит стоимость золота. Структура кристалла входит в группу самых сложных среди всех известных науке минералов.

Классический ашкрофтин — розоватый прозрачный, хрупкий и чрезвычайно редкий силикат. Крупнейшее месторождение находится в Гренландии, также встречается в Канаде и Италии.

«В состав входит иттрий — редкоземельный элемент. Поэтому это уже не просто красивый камень, это химический архив земной коры — иттрий, кремний, калий, натрий и целая таблица Менделеева в одном кристалле», — сказано в сообщении Минобрнауки.