В России нашли недорогой способ очистить воду и воздух

Исследователи из Пензенского государственного университета разработали разработали способ недорогого и эффективного процесса очистки воздуха и воды с помощью фотокатализа, сообщает пресс-служба вуза.

При фотокатализе содержащиеся в воздухе и воде загрязнители разлагают помощью облучения светом и активных веществ — фотокатализаторов. В качестве последних обычно используются полупроводники. В этих материалах под действием света образуются «электронно-дырочные пары», которые захватываются различными молекулами и запускают химические превращения.

Промышленные образцы фотокатализаторов работают, как правило, только в ультрафиолетовой области спектра. Ученым из Пензы удалось сместить диапазон используемого излучения в видимую область, нанеся на структуру из оксида цинка наночастицы не из использовавшихся ранее благородных металлов (золота, палладия и платины), а из гораздо более дешевых оксида и диоксида меди. «Антенны»-нанокристаллиты «на ветвях» структуры преобразуют излучение видимого диапазона в энергию электронов.

Разработка запатентована и готова к внедрению, отметили в пресс-службе ПГУ.