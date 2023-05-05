В России нашли новый метод определить личность преступника

Обычно рамановскую спектроскопию, метод, основанный на явлении рассеяния фотонов, используют в химии для получения структурных «отпечатков пальцев», по которым можно идентифицировать молекулы. Рамановская спектроскопия высокочувствительна к химическому составу и структуре образца, поэтому ее можно использовать как для обнаружения в пробах самых разных соединений — алкоголя, наркотиков, отравляющих веществ.

Исследователи из Томского государственного университета разработали специальное программное обеспечение, которое позволило с высокой точностью выделять нужные компоненты с помощью рамановской спектроскопии. Исследователи провели эксперименты с кровью пяти анонимных доноров. Все ее образцы наносили на одну из пяти подложек: алюминиевую ленту, белую хлопчатобумажную ткань, белую полиэфирную ткань, синюю полиэфирную ткань и джинсовую ткань, оставив их для высыхания на ночь. Новый метод позволил обнаружить биоматериал даже в крошечном содержании — пикограммах (триллионных доля грамма) или фемтолитрах, подчеркнули исследователи в комментарии «Интерфаксу».