В России нашли способ дольше хранить метан

Исследователи из Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина РАН разработали новую технологию, позволяющую хранить сжиженный метан с помощью микропористого активированного угля. Результаты своей работы ученые опубликовали в журнале «Физикохимия поверхности и защита материалов».

Метан в сжижженом виде хранится при температуре в – 162 °С. Из-за теплообмена с окружающей средой часть сжиженного газа неизбежно испаряется. Это, в свою очередь, повышает давление в резервуаре – и от избыточных паров природного газа приходится избавляться, причем зачастую неэкономично и неэкологично: сбрасывать в окружающую среду или сжигать на факеле.

Для накопления паров метана российские ученые предложили использовать адсорбент – активированный уголь – со специально подобранными порами размером от 3 до 50 нанометров, в которых происходит капиллярная конденсация. Емкость таких накопителей в несколько раз превышает показатели других типов. При сверхнизких температурах (ниже – 80 °С) уже при давлении в шесть бар емкость адсорбента получается в 2-2,5 раза выше, отметил один из исследователей, ведущий научный сотрудник Лаборатории сорбционных процессов ИФХЭ РАН Илья Меньщиков.