В России нашли способ предсказать поведение вирусов

Разработанная российскими исследователями математическая модель способна прогнозировать распространение большинства вирусов в воздушной среде. Работа ученых опубликована в журнале Mathematics.

Основой для создания модели, рассказывают специалисты, стали исследования, проведенные во время пандемии COVID-19. Исследователи изучили процессы распространения вирусных частиц в воздухе, в системах вентиляции и кондиционирования помещений и транспорта, фильтрацию через маски, воздействие перегородок, лицевых щитков.

С помощью этих данных исследователи разработали модель распространения вирусных частиц. В ее основе — фундаментальные уравнения гидродинамики. Для модели использовались современные численные методы и вычислительные мощности. Специалисты протестировали свою разработку на примере кабины технологического транспорта.

По словам ученых, их модель универсальна: с ее помощью можно воспроизводить поведение вирусов любого типа как в открытых пространствах, так и в помещениях.

С помощью нового метода, отметил один из исследователей, доцент кафедры теоретической и прикладной механики Донского государственного технического университета Иван Панфилов, можно получать траектории и характеристики каждой частицы в любой момент времени, а также учитывать их испаряемость и взаимодействие между собой при сталкивании, оценивать влияние скорости и влажности окружающего воздуха. Таким образом, резюмирует специалист, можно прогнозировать ход и эффективно управлять этим процессом.