В России нашли способ предсказывать финансовые кризисы

В России нашли способ предсказывать финансовые кризисыЗаранее узнавать о надвигающейся беде помогут опционы
Усовершенствовав метод расчета опционов, исследователи из МГУ обнаружили, что с его помощью можно предсказывать финансовые кризисы.
Исследователи из МГУ предложили способ, который позволяет использовать данные цен биржевых опционнных контрактов для прогнозирования цен базовых активов. Своим выводами математики поделились на Всероссийской конференции «Ломоносовские чтения-2023».
Опцион позволяет его владельцу купить или продать базовый актив — процентные ставки, акции, индексы акции, товары, например, нефть или драгоценные металлы — по фиксированной цене в определенный момент в будущем. Зачастую реальные рыночные цены опционов отличаются от теоретических: у участников рынка свои представления о стоимости актива.
Цены опционов определяются в том числе волатильностью базового актива — мерой его изменчивости. Из рыночной стоимости опциона можно вывести подразумеваемую волатильность — ту которую ожидают участники рынка. В свою очередь, на ее основе можно высчитать вероятность того, сколько будет стоить тот или иной актив.
Специалисты факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) МГУ нашли способ усовершенствовать метод этого вычисления, что позволило использовать его на реальных данных. Статистические тесты метода на исторических данных дали положительные результаты и показали, что такой подход действительно может быть использован для предсказания распределения будущих цен.
Проанализировав стоимость опционов на акции в 2007 и 2008 годах, специалисты нашли предпосылки, по которым можно было предсказать мировой экономический кризис 2008 года. Возможно, предложенный подход позволит предсказывать будущие финансовые кризисы, отметил один из исследователей Петр Арбузов.