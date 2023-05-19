В России нашли способ удешевить производство литий-ионных батарей

Исследователи из Череповецкого государственного университета (ЧГУ) разработали способ удешевления производства литий-ионных аккумуляторов за счет оптимизации разработки одного из их основных компонентов — полимерных плёнок-сепараторов. Работа ученых опубликована в журнале Applied Polymer Materials.

В широко сейчас используемых литий-ионных батареях большую роль играют полимерные (в частности, полипропиленовые) плёнки-сепараторы — они предотвращают короткое замыкание между анодом и катодом батареи. Ранее было установлено, что в разных растворителях они ведут себя по-разному: в одних пленки «размягчались», в других их механические свойства сохранялись или даже улучшались.

Чтобы понять поведение пленок-сепараторов, исследователи из ЧГУ модернизировали теорию, разработанную нобелевским лауреатом по химии Полем Флори для растворов обычных, непористых полимеров.

В результате ученым удалось разработать метод быстрой оценки совместимости различных пар «полимер — растворитель» для последующего их применения в аккумуляторах. С его помощью для любого сепаратора можно подобрать идеальный растворитель на основе всего двух дополнительных параметров.

Один измеряется при помещения нужного полимера всего в два раствора вместо пятнадцати, как ранее. А второй параметр рассчитывается исходя из химического строения полимера и растворителя, отмечает один из исследователей, сотрудник лаборатории математического и компьютерного моделирования наноструктур ЧГУ Владислав Егоров.

По мнению специалистов, их метод позволит удешевить отечественное производство литий-ионных аккумуляторов, изготовляя их уже на российском полимерном сырье.