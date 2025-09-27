В России нашли способ укреплять иммунитет птицы — альтернативу антибиотикам

По словам руководителя исследования профессора Ларисы Карпенко, экстракт богат фукоиданом — сульфатированным полисахаридом с мощной биологической активностью. Этот компонент обладает противовирусными, противоопухолевыми, антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами.

Исследование длилось 35 дней и включало 90 цыплят-бройлеров на селекционно-генетическом предприятии под Москвой. Результаты показали, что у птиц, получавших добавку, фагоцитоз увеличился в 2,1 раза. Бактерицидная активность сыворотки крови выросла на 19%, а активность лизоцима — на 26%.

Это открытие может способствовать решению проблемы устойчивости к антибиотикам в животноводстве. Карпенко отмечает, что полисахаридный экстракт стимулирует врождённый иммунитет, улучшая фагоцитоз и увеличивая бактерицидную активность сыворотки крови.

Учёными также было установлено, что добавка способствует укреплению кишечного барьера, который является первой линией защиты организма от инфекций. Это открытие открывает перспективы для создания безопасных кормовых добавок, которые могли бы заменить антибиотики в птицеводстве.

