В России нашли способ усовершенствовать «лаборатории на чипе»

Российские учёные нашли способ усовершенствовать «лаборатории на чипе». Такие лаборатории используются в медицине и науке для изучения веществ с помощью электричества, которое перемещает жидкости. Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Учёные из МГУ и Института физики имени П. Н. Лебедева РАН изучили, как электричество перемещает жидкости через специальный материал. Они обнаружили, что при подаче электричества на поверхности образуется очень тонкий слой молекул. Через этот слой жидкости проходят с трудом, и он толще обычного. Кроме того, в нем содержится много заряженных частиц.

Это открытие поможет повысить точность «лабораторий на чипе». Такие лаборатории часто используются для очистки и разделения жидкостей. Новое открытие позволит лучше контролировать движение жидкостей и заряженных частиц в этих крошечных лабораториях.

«Построенная модель и обнаруженный эффект могут быть использованы при проектировании новых микрофлюидных устройств, например, сенсоров и микрочипов. Микрочипы-лаборатории (lab-on-a-chip, "лаборатории на чипе"), где электрическое поле используется для перемещения жидкостей без механических насосов, применяются в медицинской диагностике, биохимическом анализе, генетических исследованиях и химическом синтезе на микромасштабе», — рассказали в МГУ.