В России нашли способ вырастить гигантские арбузы

Исследователи из Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН с помощью нового метода сумели вырастить манговидные арбузы рекордных размеров, сообщает Газета.Ru.

Сибирские агрономы выращивают бахчевые — дыни, манговидные арбузы и тыквы — в сити-фермах, которые изолированы от естественной среды. Растут культуры в пищевом контейнере, где грунт заменен инертным субстратом — капельным поливом водой с минеральными удобрениями. Для растений создан полностью искусственный климат с искусственным освещением и необходимыми температурными условиями.

Все три культуры разбиты на три группы. Одна выращивается обычным способом, в другой семена замочены в полностью органическом регуляторе роста растений для 100% всхожести, а в третьей группе семена не только замачиваются, но и опрыскиваются этим препаратом.

Ученым удалось вырастить манговидный арбуз — желтый внутри со вкусом лимона и манго — весом в пять килограмм и длиной в 30 сантиметров. Однако это не предел, считают исследователи, которые намерены повторить эксперимент и в следующем году. Их цель — провести импортозамещение семян бахчевых в России.